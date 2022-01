Der am Dienstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" steigt im Dezember wieder über der Expansionsschwelle von 50 Punkten.Peking - Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich laut einem wichtigen Konjunkturindikator zum Jahresende positiv entwickelt. Der am Dienstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins «Caixin» stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat von 49,9 auf 50,9 Punkte - und damit auf den höchsten Wert seit einem halben Jahr. Der Anstieg übertraf die...

Den vollständigen Artikel lesen ...