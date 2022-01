Die Lufthansa zählt ohne jede Frage zu den größten Leidtragenden der Corona-Pandemie. Geschäftlich wurde das Unternehmen schwer belastet, an der Börse gesellte sich dazu noch eine enorme Unsicherheit. Das Ergebnis war ein Abwärtstrend, der sich gewaschen hat und die Kurse im Vergleich zu 2019 zeitweise um mehr als 50 Prozent in die Tiefe purzeln ließ.Ausgleichen konnte die Lufthansa (DE0008232125) diese enormen Verluste bis heute nicht. Derzeit mehren sich aber die Anzeichen für eine anhaltende Erholung. So ging es am Montag um satte 8,9 ...

