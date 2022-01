Die Österreichische Post verzeichnet 2021 einen neuen Paketrekord. Es wurden 184 Millionen Pakete transportiert, das entspricht einem Plus von 11 Prozent. Zum Vergleich: 2020 hat die Post 166 Millionen Pakete verarbeitet, 2019 - dem letzten Geschäftsjahr vor der COVID-19-Pandemie - waren es 127 Millionen Pakete. An durchschnittlichen Tagen im Jahr 2021 transportierte die Post österreichweit rund 730.000 Pakete, im Dezember stieg diese Zahl an mehreren Tagen auf über eine Million Pakete an. Im vergangenen Jahr hat die Post ihre Infrastruktur enorm ausgebaut: 2021 wurde der Spatenstich zur Erweiterung des Logistikzentrums in Allhaming gefeiert, die Erweiterungen der Logistikzentren in Wolfurt, Hagenbrunn und Kalsdorf sowie die Paketsortierung im neuen ...

