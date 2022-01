Rotterdam, Netherlands (ots/PRNewswire) -AVer, ein führender Anbieter von Lösungen für die Videokollaboration, kündigt die VC520 Pro2 Videokonferenzkamera und Freisprecheinrichtung der Enterprise-Klasse für authentische, intelligente, audiovisuelle Präsentationen an.Das AVer VC520 Pro2 ist ein professionelles Konferenzsystem inklusive einer PTZ-Kamera mit einem 24-fachen Gesamtzoom, der fortschrittlichem AVer SmartFrame Funktion für mehr Sicherheit und Effizienz im Meeting, IP-Videostreaming und einem Zusatz-Speakerphone. Dank USB-Anschluss ist das AVer VC520 Pro2 leicht zu installieren und unterstützt Audio und Video mit nur einem Kabel. Diese direkte Verbindung spart Zeit und hält einen Besprechungstisch aufgeräumt und organisiert. Als erweiterte Freisprechlösung bietet das AVer VC520 Pro2 ein außergewöhnliches Videokonferenzerlebnis für die Teilnehmer. Mit dem Vollduplex-Mikrofonarray und der Echounterdrückung kann Audio im gesamten Raum effektiv aufgenommen werden, wodurch ein kristallklarer Klang bei der Aufnahme von Stimmen innerhalb eines Durchmessers von 9 Metern möglich wird. Damit es kein Gedränge mehr um eine Freisprecheinrichtung gibt, können zusätzliche Einheiten (bis zu zwei Zusatz-Speakerphones oder ein Full-Duplex- Mikrofon-Array) in Reihe geschaltet werden. Per Touch können die Stummschaltung und die Lautstärkeregelung der Freisprecheinrichtung einfach gesteuert werden, um ein überragendes Audioerlebnis zu ermöglichen.Die PTZ-Kamera des VC520 Pro2 stellt mit einem 24-fachen Gesamtzoom auch kleine Details kristallklar dar. Das neue Konferenzsystem maximiert die Teamzusammenarbeit mit ruckelfreien Videobildern in 1080p (1920 x 1080) und 60 fps Qualität.AVer hat eine fortschrittliche SmartFrame-Funktion entwickelt. Ausgestattet mit dieser verbesserten Auto-Framing-Funktion kann AVer VC520 Pro2 Meeting-Teilnehmer erkennen und einrahmen, selbst wenn sie Masken tragen oder Gesichtsprofile aus einer Entfernung von bis zu 7 Metern präsentieren und auf diese Weise die Konferenzeffizienz erheblich verbessern. Der im VC520 Pro2 eingebettete Sony-Sensor bietet True WDR bis zu 120dB und steuert die Lichtwerte der Pixel für eine beste Darstellungsergebnisse selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.Rene Buhay, SVP of Sales and Marketing bei AVer Europe kommentiert: "Wir sind sehr stolz auf die technologischen Fortschritte, die wir mit unserer innovativen VC520 Pro2-Kamera erzielt haben. Mit Funktionen, wie die SmartFrame-Körpererkennung, ebnen wir den Weg für hoch professionelle Meetingszenarien und fördern gleichzeitig sichere, gesunde Arbeitsplätze."Weitere Informationen über das AVer VC520 Pro2 sind unter folgendem Link verfügbar: AVer VC520 Pro2 - Professionelles Konferenzsystem für mittlere bis große Räume | AVer Deutschland (avereurope.com) (https://de.communication.avereurope.com/model/vc520pro2)Über AVer EuropeAVer Europe bietet intelligente technologische Lösungen, die Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, die Macht der visuellen Kommunikation für sich optimal nutzen zu können. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion hat AVer zahlreiche internationale Auszeichnungen für Design, Innovation, Anwendung und Service für außergewöhnliche Produktnutzbarkeit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit erhalten.Weitere Informationen unter: http://www.avereurope.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1609520/AVer_Logo.jpgPressekontakt:+49 170 822 4522| E-Mail: janet@spacey-pr.deOriginal-Content von: AVer Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158482/5113308