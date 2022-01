Nach ihrem positiven Jahresauftakt haben Europas Börsen am Dienstag weiter zugelegt.Paris / London - Nach ihrem positiven Jahresauftakt haben Europas Börsen am Dienstag weiter zugelegt. In Paris ging die Rekordjagd für den Cac 40 weiter, der Index stieg zuletzt um 0,92 Prozent auf 7283 Punkte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, gewann 0,56 Prozent auf 4356 Punkte. In London, wo die Börse am Montag feiertagsbedingt noch geschlossen war, holte der FTSE 100 die Gewinne...

