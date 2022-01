DJ MARKT USA/Anschlussgewinne nach gelungenem Jahresstart

Moderat aufwärts dürfte es an der Wall Street am Dienstag zum Start nach dem gelungenen Jahresauftakt am Vortag gehen. Hauptthema bleibt die Corona-Pandemie mit der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante.

Nach Angaben der Johns Hopkins University haben die Krankheitsfälle in den USA zwar einen Rekord erreicht, und die Zahl der Krankenhausaufenthalte steigt, sie bleibt aber unter den Spitzenwerten der Pandemie.

"Die Beweise dafür, dass Omikron wesentlich weniger schwerwiegend ist, werden immer zahlreicher. Die Vorstellung, dass eine virulente, aber milde Variante vorherrschend wird, ist ein großer Schritt in Richtung Ende der Pandemie", sagt James Athey, Investmentmanager bei Abrdn. "Die Milde von Omikron und damit das Potenzial für weniger Störungen, weniger Abriegelungsmaßnahmen - all das sollte sich direkt in den Gewinnerwartungen niederschlagen", fügt er hinzu.

Daneben richtet sich die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf den ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe, der im frühen Handel mitgeteilt wird. Experten erwarten für Dezember einen leichten Rückgang auf 60,0 nach 61,1.

Die Apple-Aktie befindet sich weiter auf Rekordkurs. Nachdem sie am Vortag bereits ein neues Allzeithoch erreicht hatte und die Marktbewertung des Unternehmens kurzfristig über 3 Billionen Dollar gestiegen war, legt sie um weitere 0,7 Prozent zu.

