Das Fassadenmodul wird in die technische Gebäudeausrüstung integriert. Die Räume dahinter können so mit Solarstrom versorgt und gleichzeitig noch geheizt, gekühlt und gelüftet werden. Neben einer integrierten Photovoltaik-Anlage wird eine Kleinstwärmepumpe zum Heizen und Kühlen und ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung genutzt. Ein hoher Vorfertigungsgrad ermöglicht dabei geringere Sanierungskosten.Forscherteams am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP und am Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE sind dabei, eine Erneuerbare-Energien-Modulfassade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...