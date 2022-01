FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag von der Talfahrt der vergangenen Handelstage etwas erholt. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 170,95 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,147 Prozent.

Marktbeobachter sprachen nach den jüngsten Kursverlusten von einer Gegenbewegung am deutschen Rentenmarkt. Weiterhin bleibt die Inflationsentwicklung ein entscheidendes Thema am Markt.

In Frankreich hat die Inflationsrate im Dezember stagniert. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 3,4 Prozent. Die Inflationsrate verharrte auf dem Stand vom November, während Analysten im Schnitt einen leichten Anstieg auf 3,5 Prozent erwartet hatten. Die in der vergangenen Woche in Spanien veröffentlichten Zahlen waren höher als erwartet ausgefallen. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am Freitag veröffentlicht.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch US-Konjunkturdaten den Markt bewegen. So wird am Nachmittag mit dem Einkaufsmanagerindex ISM der wichtigste Frühindikator für die US-Industrie veröffentlicht./jsl/jkr/jha/