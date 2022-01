Audio-Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2562 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #47 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute geht es um die Jänner-Künstler Polytec und FACC, Fehlstart von Valneva, Banken mit Indexchancen, S Immo, Personalia zu Doboczky und Königstorfer sowie ein bissl "na geh" in Bezug auf Own360. Die Jänner-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: https://open.spotify.com/show/5D4Gz8bpAYNAI6tg7H695E'si=965f25f6ab8341c9 . Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...