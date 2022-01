Die Ölpreise sind am Dienstag unmittelbar vor einem Treffen des Ölverbunds Opec+ gestiegen. Nachdem sich die Notierungen am Morgen kaum verändert hatten, legten sie im Vormittagshandel deutlicher zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 79,52 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 76,66 Dollar.Am Markt wird erwartet, dass der Ölverbund Opec+, in dem sich die Mitglieder ...

