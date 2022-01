Auch in den vergangenen Tagen konnte die Bohrung Anshof-3 in Niederösterreich von ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) weiter planmäßig vorangetrieben werden. Bis zum 3. Januar um 6.00 Uhr Ortszeit war eine Tiefe von 2.201 Meter erreicht. Die erste ölführende Schicht wird in einer Tiefe ab ca. 2.310 Meter erwartet. Ein weiteres Reservoir könnte in 2.490 Meter Tiefe angetroffen werden. Damit steigt die Spannung nahezu ...

