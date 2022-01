Der DAX legt auch am zweiten Handelstag im neuen Jahr zu. Um 13:30 Uhr notiert der deutsche Leitindex 114 Zähler oder 0,7 Prozent höher bei 16.135. Getrieben wird der deutsche Leitindex erneut von den deutschen Autobauern sowie von der Allianz. Aus technischer Sicht hat der DAX jetzt den Weg zum Allzeithoch geebnet.Nach Überwinden der Hürde bei 16.000 am Montag gelang dem Aktienbarometer am Dienstag der Sprung über den Widerstand bei 16.090, die aus dem Gap vom 23. November resultiert.

