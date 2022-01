WIESBADEN (ots) -KORREKTURANKÜNDIGUNG: Plastiktüten zum Abwiegen: 44 verbrauchte jede Person in Deutschland 2019 im SchnittPRESSEMITTEILUNG des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)"Zahl der Woche" vom 04.01.2022Die am 04.01.2022 um 8:00 Uhr verbreitete Pressemitteilung muss aufgrund fehlerhafter Angaben für das Jahr 2018 in der Eurostat-Datenbank korrigiert werden. Das Statistische Bundesamt prüft derzeit die Daten und wird bis 14:00 eine korrigierte Fassung veröffentlichen. Bitte verwenden Sie die ursprüngliche Fassung der Pressemitteilung nicht mehr!Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 611 / 75 34 44,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5113518