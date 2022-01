Wien (www.fondscheck.de) - Bernhard Kriendlhofer steht zukünftig bei Superfund Asset Management unter Vertrag, so die Experten von "FONDS professionell".Er arbeite dort als neuer "Head of Wholesale & Institutional Sales".Kriendlhofer sei seit Dezember 2020 als Wertpapierspezialist bei der Raiffeisenlandesbank Burgenland angestellt gewesen. In seiner Position habe er in Eisenstadt Kunden bei deren Wertpapier-Investments beraten. Davor habe er zwölf Jahre lang bei HSBC Global Asset Management gearbeitet. Dort sei Kriendlhofer innerhalb des Asset Managements für die Betreuung und Akquisition institutioneller Kunden in Österreich zuständig gewesen. Weitere berufliche Stationen seien die Capital Invest und Volksbank Invest gewesen. (04.01.2022/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...