Wien (www.fondscheck.de) - Astrid Joost-van der Spek wird spätestens zum 1. Juli 2022 die Bereichsleitung Capital Markets bei der Helaba übernehmen, so die Experten von "FONDS professionell".In ihrer Verantwortung werde insbesondere die Weiterentwicklung des an ESG-Kriterien ausgerichteten Kapitalmarktgeschäfts liegen. Die 49-Jährige berichte an Hans Dieter Kemler, Mitglied des Vorstandes und unter anderem zuständig für den Bereich Capital Markets. Dies habe das Finanzinstitut mitgeteilt. ...

