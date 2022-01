Die dänische Regierung hat angekündigt, bis zum Jahr 2030 alle Inlandsflüge frei von fossilen Brennstoffen machen zu wollen. Spätestens 2025 sollen in Dänemark die ersten Inlandsflüge mit "grünem" Treibstoff starten. Das erklärte Regierungschefin Mette Frederiksen in ihrer Neujahrsansprache. Frederiksen räumte jedoch ein, dass die technischen Lösungen zur Erreichung ihres Ziels noch nicht in ausreichendem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...