Europäische Aktienmärkte handeln höher DE30 testet Bereich um 16.100 Punkte Airbus übertrifft wahrscheinlich Auslieferungsziele für 2021 Die europäischen Aktienmärkte notieren den zweiten Tag in Folge im Plus. In ganz Europa sind Kursgewinne zu beobachten. Die Indizes aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Österreich sind die Top-Performer, während der polnische WIG20 (W20) mit einem Plus von nur 0,2% am schwächsten abschneidet. Ein potenziell wichtiges Ereignis ist die OPEC+-Sitzung um 14:00 Uhr. Der Einfluss auf die Aktienmärkte dürfte ...

