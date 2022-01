Die Royal Bank of Canada (RBC) hat den schwedischen Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz erneut unter die Lupe genommen und ihr Urteil bestätigt: "Outperform" in Verbindung mit 250 SEK als Kursziel. Mehr noch:



H&M wird als eines von 30 weltweiten Top-Anlage-Ideen für das Jahr 2022 geführt. RBC erläuterte u.a., man rechne künftig mit einer Verbesserung beim Geldfluss (speziell: Free Cashflow).



In Glanzzeiten hatte die Aktie der schwedischen Bekleidungskette 360 SEK gekostet; was lange her ist: Der Spitzenkurs galt im März 2015. Vor Ausbruch der Pandemie wurden 205 SEK angezeigt, der Covid-19-Sturz führte schnell auf 106 SEK. Aktuell wieder 178 SEK bedeuten mit Sicht auf das genannte Kursziel immerhin 40 % Steigerungspotenzial.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



