Anstelle von Diesellokomotiven will die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) ab Dezember 2024 die ersten Züge mit Batterie-Antrieb einsetzen. Die Bahngesellschaft hat dafür 31 Züge vom Typ "Mireo plus B" bei Siemens bestellt. Die Batterie-Züge sollen auf zehn Regionalbahn-Linien zwischen Berlin und der polnischen Grenze verkehren. Teile der Strecken sind mit Oberleitungen ausgestattet. Auf diesen Abschnitten sollen die Züge ihre Batterie aufladen. So sollen sie die nicht-elektrifizierten Strecken überbrücken. ...

