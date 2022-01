BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern Deutsche Post hat einen Käufer für die Streetscooter-Produktion gefunden. Die Rechte und das Know-How zur Produktion der Elektrotransporter werde an das Luxemburger Firmenkonsortium Odin Automotive verkauft, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Bonn mit. Der Verkauf umfasse das geistige Eigentum für die Fahrzeugmodelle D17 und D20 sowie die beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften in der Schweiz und in Japan. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Darüber hinaus wird die Deutsche Post Minderheitseigentümer von Odin. Die Aktie stieg nach der Neuigkeit um 1,6 Prozent auf ein Tageshoch./lew/jha/