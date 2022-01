Eine heute morgen veröffentlichte Grenke AG News zum abgelaufenen Geschäftsjahr erhielt wieder einiges an Zahlenwerk für die Aktionäre. So hat die GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021, das von der Covid-19-Pandemie und im 2. Halbjahr von globalen Lieferengpässen geprägt war, ein Leasingneugeschäft in Höhe von 1.657,8 Mio. Euro erzielt. Dies entspricht 81,7% des Vorjahresniveaus (GJ 2020: 2.027,9 Mio. Euro) und liegt im oberen Bereich der im November angepassten Neugeschäftsprognose von 1,5 bis 1,7 Mrd. Euro. Im 4. Quartal 2021 lag das Leasingneugeschäft mit 521,2 Mio. ...

