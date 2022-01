Dritte Unternehmensinvestition eines großen Automobil-OEMs oder Tier-1-Zulieferers

actnano, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Oberflächenschutztechnologien für die Automobilindustrie und die Unterhaltungselektronik, gab jetzt den Abschluss einer zweiten Serie-B-Finanzierung mit einer Investition von Porsche Ventures bekannt.

Die innovativen wasserbeständigen und umweltresistenten Nanobeschichtungstechnologien von actnano schützen derzeit die Elektronik von über 2 Millionen Serienfahrzeugen, darunter 80 aller Elektrofahrzeuge in Nordamerika. Führende Automobil-OEMs und Tier-1-Zulieferer vertrauen auf actnano, wenn es um den 3D-Oberflächenschutz ihrer kritischen Komponenten geht.

"Dank unserer hochmodernen nanoGUARD-Technologie funktionieren ADAS- und AV-Systeme ohne Ausfälle aufgrund von Salz, Kondensation oder Feuchtigkeit", sagte actnanos-CEO Taymur Ahmad. "Die tatkräftige Unterstützung von Automobilunternehmen wie Porsche Ventures zeigt, dass actnano an der Spitze einer dringend benötigten Entwicklung steht, die sich von der traditionellen, überholten Technologie der Branche unterscheidet."

Porsche Ventures, ein Unternehmen des deutschen Sportwagenherstellers Porsche AG, investiert in innovative Technologien und Geschäftsmodelle.

"Die bahnbrechende actnano-Nanobeschichtung auf Gelbasis ist eine Schlüsseltechnologie für vernetzte und autonome Fahrzeuge und hat das Potenzial, zum Standard in der Automobilbranche zu werden", sagte Stephan Baral, Head of Porsche Ventures Region US. "Das firmeneigene actnano-System verspricht einen geringeren Bedarf an Geräten, Platz, Energie und Arbeitsaufwand, denn die Beschichtung macht den kostspieligen Schritt des Aushärtens und Maskierens überflüssig und ermöglicht so einen höheren Durchsatz als bei Verwendung von herkömmlichen Materialien."

"Wir freuen uns, die Vision des actnano-Gründerteams unterstützen zu können", so Baral weiter. "Wir sind überzeugt, dass der Einsatz der actnano-Technologie in Fahrzeugen die Material- und Wartungskosten über den Lebenszyklus des Fahrzeugs hinweg senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Konnektivität (einschließlich 5G-Fähigkeit) und Sicherheit für den Fahrer erhöhen kann."

Zu den bereits angekündigten Investoren der Serie B gehören BMW i Ventures, HELLA Ventures und TDK Ventures sowie alle Investoren der Serie A, darunter Emerald Technology Ventures, GC Ventures America, Henkel Tech Ventures, Ireon Ventures und Material Impact.

Über actnano, Inc.

actnano setzt mit seiner kommerziell erhältlichen wasser- und umweltbeständigen Nano-Beschichtungstechnologie Advanced nanoGUARD einen neuen Standard für den Schutz von Elektronikbaugruppen. Die Oberflächenbeschichtungstechnologien des Unternehmens lassen sich direkt auf Steckverbinder, Antennen, LEDs und Bauteile mit starker Wärmeentwicklung aufbringen, so dass Elektronikhersteller ihre Geräte erstmals umfassend schützen können. Mit einer skalierbaren und sofort einsatzbereiten Lösung, die sich nahtlos in bestehende Fertigungslinien integrieren lässt, ist actnano bestens aufgestellt, um seine globale Präsenz bei führenden Automobil- und Konsumelektronikherstellern auszubauen. Heute ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner für seinen Kundenkreis aus globalen Automobil- und Unterhaltungselektronik-OEMs sowie Tier-1-Zulieferern, und seine ANG-Technologie ist bereits in Serienfahrzeugen und weltweit führenden Smartphones integriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.actnano.com.

Über Porsche Ventures

Porsche Ventures ist die Risikokapitalgesellschaft der Porsche AG und unterhält Niederlassungen in Stuttgart, Berlin, Tel Aviv, Palo Alto und Shanghai. Sie investiert in innovative Technologien und Geschäftsmodelle weltweit. Porsche ist seit 2016 in der Startup-Szene aktiv und hat seitdem ein vielfältiges Startup-Ökosystem aufgebaut, um mit neuen, innovativen Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsphasen zusammenzuarbeiten: Zum Porsche-Ökosystem gehören neben Porsche Ventures die Technologie- und Digitalsparte Porsche Digital, der Company Builder Forward 31 und der Frühphaseninvestor APX, ein Joint Venture mit der Axel Springer SE. Weitere Informationen zu diesem Startup-Ökosystem finden Sie im Porsche Newsroom: https://newsroom.porsche.com/startups.

