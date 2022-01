Die Oral-B iO signalisiert über Sensoren und eine Smartphone-App, wie man richtig putzt. Neben einem neuen Flaggschiff gibt es nun zwei Einsteigermodelle. Die Highend-Serie iO von Oral B hat ein neues Topmodell namens iO10, das berichtet Engagdet. Die elektrische Zahnbürste besitzt wie ihre Vorgängerin iO9 Drucksensoren, ein OLED-Display und Zahnputz-Coaching per Smartphone-App. Die zehnte Auflage setzt jedoch neuerdings auf Anzeigen an der Ladestation. So müssen die Bedienenden nicht vor dem Spiegel putzen, um zu erkennen, dass sie ihre Bürste zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...