Auch wegen der globalen Lieferprobleme hat die US-Industrie bei ihrem hohen Wachstumstempo an Fahrt verloren. Der Einkaufsmanagerindex sank im Dezember um 2,4 auf 58,7 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Januar 2021, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht.

Den vollständigen Artikel lesen ...