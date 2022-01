Die Investoren, so hiess es von Händlern, setzten wohl in erster Linie darauf, dass sich die US-Wirtschaft als robust gegenüber der Verbreitung der Omikron-Variante erweise.New York - Die Rally an der New Yorker Wall Street setzt sich fort: Gleich zum Handelsstart am Dienstag kletterten Dow Jones Industrial und S&P 500 auf ein Rekordhoch, während die technologielastigen Nasdaq-Börsen leicht nachgaben. Die etwas schwächer als erwarteten Stimmungsdaten aus der Industrie im Monat Dezember dämpften die gute Laune der Anleger allerdings kaum. Die Investoren...

