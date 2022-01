L'Oréal hat bereits in der Vergangenheit diverse Tech-Gadgets für den Beauty-Bereich vorgestellt. Diesmal soll das Haare färben erleichtert und die Farbauswahl verbessert werden. Große Tech-Player wie Google, Intel und Amazon haben der CES 2022 eine coronabedingte Absage erteilt, zu groß das Risiko für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beauty-Hersteller L'Oréal hingegen bleibt der Consumer Electronics Show in Las Vegas treu - und stellt schon jetzt zwei neue Produkte im Bereich Beauty-Tech vor. Der Name von "Colorsonic" und "Coloright" ist dabei Programm: Es geht ums...

