DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - BASF mit Aktienrückkauf gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne am Dienstagnachmittag weiter aus. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. Gute Nachrichten kommen aus China - dort ist der Caixin-PMI wieder über die wichtige Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen. Das Thema Omikron verliert derweil immer mehr an Bedeutung. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Variante zwar ansteckender ist, aber milder verläuft. Für die Börsen heißt das, dass es vermutlich keine drohenden Gewinneinbrüche durch Lockdowns mehr geben wird.

Entsprechend sehe man derzeit eine "Buy-Everything"-Mentalität an den Börsen, stellt Stratege Jeffrey Halley von Oanda fest. Eine Folge davon sei aber auch der damit verbundene Anstieg der Renditen. Die 10-jährigen US-Renditen sprangen am Vorabend um 13 Basispunkte auf 1,635 Prozent. Händler gehen von einem fortgesetzten Anstieg aus.

In London wird wieder gehandelt

Der DAX gewinnt 1 Prozent auf 16.181 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,2 Prozent auf 4.382 nach oben. Der Stoxx-Europe-600 hat bereits den zweiten Tag in Folge ein neues Rekordhoch markiert. In London hat die Börse nach dem Feiertag am Vortag wieder geöffnet.

Die nachlassende Angst der Börse vor der Omikron-Variante treibt Reiseaktien an die Spitze in Europa. Der Sektor-Index im Stoxx-600 springt um 4,1 Prozent nach oben. Für die Kreuzfahrtaktie Carnival geht es 7,5 Prozent nach oben. Easyjet springen um 9,9 Prozent und British Airways-Mutter IAG um 6,4 Prozent. Tui steigen 8,8 Prozent und Lufthansa weitere 5,4 Prozent.

Sogenannte Stay-at-Home-Aktien werden folgerichtig gemieden: Hellofresh verlieren 6,7 Prozent, Delivery Hero 2,3 oder Just Eat Takeaway 5,4 Prozent.

Auf ein positives Echo stößt der erste Aktienrückkauf bei BASF seit mehr als zehn Jahren bei Jefferies. Dieser dürfte nach Einschätzung der Analysten den Gewinn je Aktie um 3 Prozent heben. Zugleich bleibe das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA mit unter 2 auf einem komfortablen Niveau. Jefferies sieht die Ankündigung auch als Hinweis darauf, dass BASF keine Probleme bei der Finanzierung einer steigenden Dividende haben dürfte. BASF liegen 4,7 Prozent vorne.

Als "ordentlich" werden die Daten für das Neugeschäft des Leasinganbieters Grenke bezeichnet. Warburg wertet das kräftiger als erwartet ausgefallene Wachstum beim Leasingneugeschäft als positives Zeichen. Allerdings erscheine die Beitragsmarge etwas niedriger als üblich. Für die Aktie geht es 0,9 Prozent nach unten.

Daimler stellt Vision Eqxx vor

Steil nach oben geht es am Dienstag mit der Daimler-Aktie. Die Titel legen 5,6 Prozent zu und damit deutlich stärker als andere Autotitel. Es treibe die Aussicht auf ein enorm reichweitenstarkes Elektroauto, heißt es im Handel. Daimler hat das Vision Eqxx auf der US-Konsumentenmesse CES vorgestellt. Die Reichweite wird als Haupthindernis beim Absatz von E-Autos gesehen.

Die großen Erdölexporteure beraten am Dienstag via Video über ihre weitere Förderpolitik. Die 23 Opec-Plus-Mitglieder um Saudi-Arabien und Russland hatten zuletzt beschlossen, die tägliche Fördermenge im Januar um 400.000 Barrel auszuweiten. Sie haben sich nun darauf geeinigt, an der Produktionssteigerung festzuhalten. Die Länder setzen darauf, dass ein weltweiter Anstieg der Fälle der Omikron-Variante des Coronavirus nicht so verheerende Auswirkungen für die Ölnachfrage haben wird wie frühere Wellen des Virus. Der Ölsektor liegt 2,6 Prozent vorne.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.376,25 +1,0% 44,43 +1,8% Stoxx-50 3.864,53 +0,8% 29,67 +1,2% DAX 16.169,47 +0,9% 148,74 +1,8% MDAX 35.579,41 +0,3% 91,18 +1,3% TecDAX 3.854,23 -1,8% -72,64 -1,7% SDAX 16.617,69 -0,8% -129,01 +1,2% FTSE 7.508,01 +1,7% 123,47 0% CAC 7.323,96 +1,5% 106,74 +2,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,15 -0,02 +0,04 US-Zehnjahresrendite 1,66 +0,03 +0,15 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.873,66 +0,8% 288,60 +1,5% S&P-500 4.810,12 +0,3% 13,56 +0,9% Nasdaq-Comp. 15.751,22 -0,5% -81,58 +0,7% Nasdaq-100 16.416,97 -0,5% -84,80 +0,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,78 0,8 0,77 4,8 5 Jahre 1,37 1,8 1,36 11,4 7 Jahre 1,58 2,8 1,55 13,7 10 Jahre 1,66 3,3 1,63 15,3 30 Jahre 2,07 4,3 2,02 16,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Uhr Mo, 18:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1287 -0,1% 1,1285 1,1287 -0,7% EUR/JPY 131,16 +0,7% 130,59 130,11 +0,2% EUR/CHF 1,0344 -0,3% 1,0369 1,0371 -0,3% EUR/GBP 0,8344 -0,4% 0,8381 0,8376 -0,7% USD/JPY 116,23 +0,8% 115,71 115,28 +1,0% GBP/USD 1,3527 +0,4% 1,3466 1,3448 -0,0% USD/CNH (Offshore) 6,3768 +0,0% 6,3788 6,3735 +0,4% Bitcoin BTC/USD 47.410,50 +2,6% 46.469,93 46.578,50 +0,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,18 76,08 +1,4% 1,10 +2,6% Brent/ICE 80,38 78,98 +1,8% 1,40 +3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,23 1.801,82 +0,4% +6,41 -1,2% Silber (Spot) 22,98 22,91 +0,3% +0,07 -1,4% Platin (Spot) 985,91 959,40 +2,8% +26,51 +1,6% Kupfer-Future 4,45 4,42 +0,6% +0,03 -0,4% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2022 10:11 ET (15:11 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.