Peking (ots/PRNewswire) -Shen Haixiong, Präsident der China Media Group (CMG), richtete am 1. Januar 2022 in einer Ansprache über CGTN, China Radio International und das Internet Neujahrsgrüße an das Publikum in Übersee.CMG-Präsident Shen Haixiong sagte, das Jahr 2021 sei für die Kommunistische Partei Chinas und das Land besonders bemerkenswert. Shen sagte, dass die China Media Group als Zeuge der bemerkenswerten Vergangenheit gedient und die Errungenschaften des Landes durch ihre engagierte Arbeit aufgezeichnet habe.Chinas Übersee-Rundfunkdienste werden dies 2022 fortsetzen.Shen sagte, dass es nach wie vor die Aufgabe von CMG sei, die Geschichten Chinas einem globalen Publikum gut zu präsentieren. Die Programme der CMG, wie "China in den Geschichten", "China in den Klassikern" und "Chinesische Kultur in der Toponymie", dokumentierten die tiefe und solide Geschichte des Landes und die Vitalität der Menschen in ihrem Alltag. Programme wie "Nationalparks" und "Olympismus und Kunst" zeichneten die Szenen des "schönen Chinas" und des "gesunden Chinas" in der neuen Ära auf. Die weltweite Live-Übertragung der "Tiangong-Klasse" von der chinesischen Raumstation inspirierte junge Menschen dazu, die Geheimnisse des Universums zu erforschen. Als eine Herde von 16 wilden Elefanten aus der Provinz Yunnan von Süden nach Norden und wieder zurück nach Hause wanderte, verfolgten Plattformen wie CGTN, Yangshipin und CCTV News Digital jeden Schritt und lieferten mehr als 7.000 Stunden Livestreaming, was die "wandernden Elefanten" weltweit zu einem heißen Thema machte.Der Präsident der CMG sagte, dass die Berichterstattung auf der Grundlage von Fakten das Grundprinzip von Journalisten weltweit sein sollte. In der Zwischenzeit hat sie Lügen und Mythen in Nachrichtenberichten zu Themen wie Covid und Afghanistan entlarvt. Shen brachte auch zum Ausdruck, dass die Gruppe einen vielfältigen und umfassenden Kooperationsmechanismus mit internationalen Medienpartnern aufgebaut hat."Wir haben über 600 Briefe mit unseren internationalen Medienkollegen und Freunden ausgetauscht und uns über 20 Mal online und offline getroffen. Wir haben zusammen gearbeitet, um eine Medienpartnerschaft und einen Kooperationsmechanismus aufzubauen, der sich durch Vielfalt, Einbeziehung, Gleichberechtigung und gegenseitiges Vertrauen auszeichnet. Dieser offene und herzliche Austausch baute Brücken des Vertrauens, und diese begeisterten Anrufe und Briefe ermutigten uns, es besser zu machen", so Shen.China wird auch das größte Sportereignis der Welt im Jahr 2022 ausrichten. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking werden sich Sportler aus aller Welt auf Eis und Schnee messen. Shen sagte, die China Media Group sei bereit, das Geschehen mit Hilfe modernster Technologien und ihres neu eingerichteten Olympia-Kanals einem weltweiten Publikum nahezubringen."Mit den Technologien '5G+4K/8K+AI' hat CMG einen Livestreaming-Wagen im Hochgeschwindigkeitszug von Peking nach Zhangjiakou, Provinz Hebei, eingerichtet. Es ist die erste technische Lösung der Welt, die Ultra HD-Streaming in Hochgeschwindigkeitszügen aufzeichnet und überträgt. Wir würden sie gerne mit unseren Kollegen in aller Welt teilen und der Welt gemeinsam eine wunderbare und außergewöhnliche Winterolympiade 2022 in Peking präsentieren", sagte er.Er sagte auch, dass die KPCh im kommenden Jahr ihren 20. Nationalen Kongress abhalten wird, um einen Plan für Chinas Zukunft zu entwerfen. Er fügte hinzu, dass CMG im Geiste des Strebens nach Exzellenz, Präzision und Perfektion bestrebt sein wird, mehr qualitativ hochwertige Programme zu produzieren, um der internationalen Gemeinschaft die Vitalität Chinas in der neuen Ära aus verschiedenen Perspektiven zu präsentieren und seine Rolle als Medienorganisation beim Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu spielen.Linkhttps://news.cgtn.com/news/2022-01-03/CMG-president-delivers-New-Year-message-to-overseas-audience-16wGvcWeMEw/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=7R0Fe-6DkVoPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5113751