NEW YORK (dpa-AFX) - Ein erneuter Führungswechsel bei Nutrien hat am Dienstag spürbar auf den Papieren des kanadischen Herstellers von Kalidünger gelastet. Sie büßten an der New Yorker Börse zuletzt 4,4 Prozent auf 72,76 US-Dollar ein, hatten allerdings erst Ende des vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 77,35 Dollar erreicht.

RBC-Analyst Andrew Wong schrieb in einer ersten Reaktion, er sei überrascht, dass innerhalb eines kurzen Zeitraums von acht Monaten mit Mayo Schmidt ein weiterer Vorstandschef so abrupt gehe. Dies werfe Fragen auf über die Stabilität im Management und könnte die Aktien belasten, bis die Führungssituation etwas dauerhafter geklärt sei./ck/he