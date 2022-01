Auf der CES werden auch in diesem Jahr allerhand Neuheiten vorgestellt. Das südkoreanische Unternehmen hat nun eine Fernbedienung enthüllt, die nicht mit den üblichen Methoden betrieben wird. Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Effizienz in Bezug auf Produkte und Verpackungen spielen auch im Jahr 2022 immer noch eine bedeutende Rolle bei den großen Tech-Unternehmen der Welt. Samsung stellte im vergangen Jahr bereits eine solarbetriebene Eco-Fernbedienung für seine 2021er Fernseher vor. Auch in diesem Jahr gibt es eine Fernbedienung mit Solarenergie, allerdings kann das Gerät noch mehr,...

Den vollständigen Artikel lesen ...