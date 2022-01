DJ XETRA-SCHLUSS/DAX-Rally geht weiter - Omikron verliert seinen Schrecken

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit den Kursen ist es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter nach oben gegangen. Gute Nachrichten kamen aus China - dort ist der Caixin-PMI wieder über die wichtige Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen. Das Thema Omikron verliert derweil immer mehr an Bedeutung. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Variante zwar ansteckender ist, aber milder verläuft. Für die Börsen heißt das, dass es vermutlich keine drohenden Gewinneinbrüche durch Lockdowns mehr geben wird. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 16.153 Punkte.

BASF mit erstem Aktienrückkaufprogramm seit mehr als 10 Jahren

Die nachlassende Angst der Börse vor der Omikron-Variante trieb Reiseaktien. Für Lufthansa ging es 4,8 Prozent nach oben, Tui gewannen 7,6 Prozent und Fraport 3,3 Prozent. Sogenannte Stay-at-Home-Aktien wurden folgerichtig gemieden: Hellofresh verloren 8,9 Prozent, Delivery Hero 6,4 oder Zalando 4,2 Prozent. Auch für Aktien von Medizindienstleistern im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war es kein guter Tag: so ging es etwa für Sartorius um 5,5 Prozent nach unten.

Auf ein positives Echo stieß der erste Aktienrückkauf bei BASF seit mehr als zehn Jahren. Laut Jefferies dürfte dieser den Gewinn je Aktie um 3 Prozent heben. Zugleich bleibe das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA mit unter 2 auf einem komfortablen Niveau. Jefferies sieht die Ankündigung auch als Hinweis darauf, dass BASF keine Probleme bei der Finanzierung einer steigenden Dividende haben dürfte. BASF schlossen 4,4 Prozent fester.

Als "ordentlich" wurden die Daten für das Neugeschäft des Leasinganbieters Grenke bezeichnet. Warburg wertete das kräftiger als erwartet ausgefallene Wachstum beim Leasingneugeschäft als positives Zeichen. Allerdings erscheine die Beitragsmarge etwas niedriger als üblich. Für die Aktie ging es 0,3 Prozent nach oben.

Daimler stellt Vision Eqxx vor

Steil nach oben ging es für die Daimler-Aktie. Die Titel legten 5 Prozent zu und damit deutlich stärker als andere Autoaktien. Es treibe die Aussicht auf ein enorm reichweitenstarkes Elektroauto, hieß es im Handel. Daimler hat das Vision Eqxx auf der US-Konsumentenmesse CES vorgestellt. Die Reichweite wird als Haupthindernis beim Absatz von E-Autos gesehen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.152,61 +0,8% +1,69% DAX-Future 16.143,00 +0,7% +1,95% XDAX 16.156,35 +0,6% +1,94% MDAX 35.526,21 +0,1% +1,15% TecDAX 3.831,95 -2,4% -2,25% SDAX 16.558,48 -1,1% +0,88% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,66 +11 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 24 16 0 4.245,9 75,2 56,9 MDAX 28 22 0 745,0 53,4 42,2 TecDAX 3 27 0 853,1 26,4 22,9 SDAX 35 34 1 256,0 13,7 13,1 ===

