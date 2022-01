Einem Tether-Hodler mit über einer Million US-Dollar in USDT auf dem Account dürfte kurz vor dem Jahreswechsel der Schreck in alle Glieder gefahren sein. Seine Ethereum-Adresse mit dem Guthaben wurde eingefroren. Wie aus Etherscans On-Chain-Daten hervorgeht, hat der Herausgeber des Stablecoins Tether am 30. Dezember 2021 eine Ethereum-Adresse mit einem USDT-Guthaben von über einer Million Dollar auf die schwarze Liste gesetzt. Wie The Block berichtet, könnte das Ausfluss einer Kooperation mit Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt sein. Mehr zum Thema Krypto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...