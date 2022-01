DJ Toyota überholt GM als absatzstärkster Hersteller in den USA

Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--Der japanische Autohersteller Toyota hat 2021 zum ersten Mal General Motors (GM) als Autokonzern mit dem höchsten Absatz in den USA im Jahr überholt. Der Wechsel der Marktführerschaft ist vor allem durch den weltweiten Mangel an Computerchips bedingt, der dem Autogeschäft einen ungleichen Schlag versetzte. Der japanische Autohersteller, der seit Jahrzehnten daran arbeitet, seine Präsenz in den USA auszubauen, wird im Gesamtjahr 2021 rund 114.000 Fahrzeuge mehr verkauft haben als GM. Toyotas Gesamtabsatz von 2,3 Millionen Fahrzeugen in den USA stieg im Vergleich zu 2020 um etwa 10 Prozent, wie die Japaner mitteilten.

Im Gegensatz dazu meldete GM einen Rückgang der Auslieferungen um fast 13 Prozent auf insgesamt 2,2 Millionen verkaufte Fahrzeuge im Jahr 2021, da die Halbleiterknappheit einen größeren Tribut an seine Produktionsbetriebe forderte und Händler weniger Fahrzeuge zum Verkauf zur Verfügung hatten.

GM war seit Jahrzehnten der Nr. 1 Autoverkäufer in den USA. Auch andere ausländische Autohersteller und der Elektroauto-Magnat Tesla Inc. haben im Jahr 2021 bei den Verkäufen in den USA zugelegt und Detroit Marktanteile abgenommen, wie aus Unternehmensberichten und Analystenprognosen hervorgeht. Die koreanische Hyundai Motor Group konnte im zweiten Jahr in Folge beträchtliche Marktanteilsgewinne verbuchen, indem sie im vergangenen Jahr 738.081 Fahrzeuge verkaufte, ein Anstieg um etwa 19 Prozent.

Insgesamt haben die Autohersteller im vergangenen Jahr knapp 15 Millionen Fahrzeuge in den USA verkauft, so eine Prognose des Marktforschungsunternehmens J.D. Power. Das wäre ein leichter Anstieg gegenüber 2020, als der Ausbruch der Pandemie die Autoverkäufe für einen Teil des Jahres beeinträchtigte. Aber es ist ein deutlicher Rückgang gegenüber der Marke von 17 Millionen Fahrzeugen, die die Branche zuvor fünf Jahre in Folge überschritten hatte.

Von den deutschen Herstellern lagen die US-Absatzzahlen am frühen Abend noch nicht vor.

