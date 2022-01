Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax weiter im Aufwind - SDax schwächelt aber Am zweiten Handelstag des Jahres 2022 ist bei den Anlegern weiter Optimismus spürbar. Der Dax knüpfte am Dienstag mit einem Anstieg um 0,82 Prozent auf 16 152,61 Punkte an seine Vortagsgewinne an. weiterlesen Panorama Expertenrat-Mitglied für mehr bundeseinheitliche Corona-Regeln Der Kommunal-Vertreter im Corona-Expertenrat der Bundesregierung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...