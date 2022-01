Der Start in das Jahr 2022 bleibt für Europas Börsen positiv: In Frankreich ging der Rekordlauf am Dienstag schwungvoll weiter.Paris / London - Der Start in das Jahr 2022 bleibt für Europas Börsen positiv: In Frankreich ging der Rekordlauf am Dienstag schwungvoll weiter und in Grossbritannien wurde an Gewinnen nachgeholt, was am Neujahrsfeiertag tags zuvor verpasst worden war. Zwar stiegen nach wie vor weltweit die Infektionen mit der Omikron-Variante dynamisch, aber nicht die Krankenhausaufenthalte und die...

Den vollständigen Artikel lesen ...