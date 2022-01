Dell hat zur CES 2022 eine neue Version seines Notebook-Bestseller XPS 13 angekündigt: Das Modell XPS 13 Plus kommt mit minimalistischem Design und neuen Intel-Chips. Passend zur Ankündigung von Intels zwölfter Core-Chipgeneration für Notebooks hat Dell das runderneuerte XPS 13 Plus enthüllt. Das Notebook mutet in seinem neuen Design reduzierter und moderner als das bisherige XPS 13 an, das zuletzt 2020 ein leichtes optisches Update erfahren hatte. Einige Design-Entscheidungen könnten hartgesottene XPS-Fans womöglich irritieren. Dell XPS 13 Plus 9320: Fokus ...

