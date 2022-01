Richtig abgestraft werden heute GameStop-Aktionäre. Denn die Aktie erleidet ein Minus von rund fünf Prozent. Der Preis für ein Papier liegt damit jetzt nur noch bei 145,37 USD. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. GameStop marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Derzeit reicht ein Rutsch von rund zwölf Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Auf 129,50 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

Der 200-Tage-Durchschnitt stellt sich aktuell auf 185,95 USD. Nach diesem Indikator befindet sich GameStop momentan also in Abwärtstrends. In der mittelfristigen Perspektive deuten die Trends nach unten, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert.

Welche Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...