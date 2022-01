Im Rahmen von Olympia will China seine Digitalwährung E-CNY noch mehr Menschen zugänglich machen. Eine Wallet-App für den digitalen Yuan ist jetzt - zunächst in einer Pilotversion - in den chinesischen App-Stores veröffentlicht worden. China arbeitet seit einigen Jahren an einer eigenen Digitalwährung - Tests laufen schon länger. In den vergangenen Monaten hat das Projekt E-CNY kräftig an Fahrt gewonnen. Im November hieß es, dass schon 140 Millionen Wallets, in denen die digitale Währung der chinesischen Zentralbank gespeichert werden kann, an Einzelpersonen ausgehändigt worden seien. Zehn Millionen Firmen sollen sich für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...