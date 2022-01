Am 02.01. begeisterte TESLA, zumindest bis Ende September trotz rückläufiger Marktanteile weiterhin der weltgrößte Elektrofahrzeughersteller (Marktanteil 14,7 %, bereits zunehmend dicht gefolgt von VW / 12,3 %) die Analysten wie Anleger mit der Meldung eines neuen globalen Auslieferungsrekords im 4. Quartal, der die Markterwartungen einmal mehr sprengte. Die Aktie reagierte daraufhin am 03.01. mit einem gewaltigen Sprung um 13,8 %, womit der Kurs in seinem Spitzenwert von 1208,60 USD nur noch um knapp 3 % hinter seinem im November erreichten Rekordhoch von 1244 USD ...

