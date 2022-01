DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 16.149 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Uniper-Aktie hat nachbörslich am Dienstag kaum auf die Mitteilung des Unternehmens reagiert, zur Sicherstellung von zusätzlicher Liquidität und finanzieller Flexibilität eine Kreditfazilität mit den Kernbanken im vollen Volumen von 1,8 Milliarden Euro in Anspruch zu nehmen und außerdem einen Kreditrahmenvertrag mit der Mutter Fortum zu schließen, so dass das Finanzierungsvolumen insgesamt bis zu 8 Milliarden Euro erreicht. Hintergrund sind steigende Rohstoffpreise.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.149,34 16.152,61 +x% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

