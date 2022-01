BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Steinmeier:

"Die Zustimmung zu Steinmeier im Volke ist groß. SPD-Chefin Saskia Esken liegt wohl richtig, wenn sie diesen Zuspruch als "ein Zeichen der Geschlossenheit und Einigkeit unserer Gesellschaft" gewertet wissen will. Jetzt ist die Union am Zug. Wird sie eine aussichtslose Kandidatin gegen Steinmeier aufbieten? Oder ihn mitwählen, wie vor fünf Jahren? CDU-Chef Friedrich Merz ist gut beraten, das Oppositionsprofil nicht gerade an dieser Personalie zu schärfen."/yyzz/DP/he