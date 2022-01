MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Grüne/EU/Atomstreit:

"Gewaltig war die Empörung bei den deutschen Grünen, als die EU-Kommission ausgerechnet am Silvesterabend der Atomkraft das Qualitätssiegel "nachhaltig" verlieh. Doch all den Drohungen und Verwünschungen aus Berlin folgt nun - rein gar nichts. Selten ist eine Partei schöner umgefallen als die Grünen im Atomstreit mit der EU. Ein bisschen Protest-Folklore für die eigenen Anhänger, das muss genügen. Ein abgekartetes Spiel? Natürlich. Längst hat man sich in der Ampel damit abgefunden, dass Europa nicht mehr nach der Pfeife der kauzigen Deutschen tanzen will. Nicht in der Migrationspolitik, erst recht nicht bei der Energie und beim Atomausstieg. Der Wind hat sich gedreht. Angela Merkel ist weg. Jetzt schwingt der Franzose Macron den Taktstock in Europa. Der von Ursula von der Leyen aufgeschriebene EU-Atomplan folgt erwartungsgemäß seinen Wünschen."