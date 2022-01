Wichtige Punkte Anleger/innen müssen sich genau überlegen, warum sie in eine Aktie investieren und wie viel sie investieren wollen. Der Kurs einer Aktie allein sagt dir nicht viel darüber, ob sich eine Investition lohnt. Warnzeichen für die Geschäfte eines Unternehmens liegen oft klar auf der Hand - wenn du bereit bist, nach ihnen zu suchen. Sowohl die Pandemie als auch provisionsfreie Handelsplattformen wie Robinhood haben in den letzten Jahren eine Vielzahl Anfängern an die Börse gelockt. Kleinanleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...