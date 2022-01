FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Die gut zweiwöchige Rally am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst eine Auszeit nehmen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent niedriger bei 16 100 Punkten. Damit hält sich der Leitindex über der Marke von 16 000 Punkten und bleibt in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom November bei 16 290 Punkten. In den Blick der Anleger rückt die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Abend wird das Protokoll der Sitzung der Fed von Mitte Dezember veröffentlicht. Die Aussicht auf Zinserhöhungen in den USA hat die jüngste Kursrally an den Aktienmärkten nicht gebremst. "Die Anleger freunden sich mehr und mehr mit dem Szenario einer weniger starken geldpolitischen Unterstützung in diesem Jahr an", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Seit dem jüngsten Tief des Dax am 20. Dezember bei 15 060 Zählern war der Index um gut 1100 Punkte oder mehr als sieben Prozent gestiegen. "Der Jahresauftakt ist geglückt", stellt Börsenexperte Christoph Geyer fest. "Nun ist die alte Topmarke vom November letzten Jahres in Sichtweite gekommen". Der Dax habe nun die Chance, diese Marke in den kommenden Tagen zu erreichen und zu überwinden.

USA: - DOW STEIGT, TECHS UNTER DRUCK - Die Rally am US-Aktienmarkt hat sich am zweiten Handelstag des neuen Jahres nur in Teilen fortgesetzt: Gleich zum Auftakt am Dienstag kletterten Dow Jones Industrial und S&P 500 auf ein Rekordhoch. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab. Der marktbreite S&P drehte sogar in die Verlustzone. Zudem fassten die Anleger Technologiewerte nur mit spitzen Fingern an. Die Nasdaq-Indizes sackten folglich ab. Letztlich beendete der Dow den Tag mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 36 799,65 Punkte. Der S&P 500 sank nach einem Anstieg bis auf knapp 4819 Punkte um 0,06 Prozent auf 4793,54 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,35 Prozent auf 16279,73 Punkte ein.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN, VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt hingegen um mehr als ein Prozent, ebenso wie der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong.



DAX 16152,61 0,82%

XDAX 16149,34 0,57%

EuroSTOXX 50 4367,62 0,83%

Stoxx50 3864,35 0,77%



DJIA 36799,65 0,59%

S&P 500 4793,54 -0,06%

NASDAQ 100 16279,73 -1,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 170,89 +0,06%

DEVISEN:





Euro/USD 1,1293 0,07

USD/Yen 116,01 -0,08

Euro/Yen 131,00 -0,01

ROHÖL:





Brent 79,99 -0,01 USD

WTI 76,94 -0,05 USD

