NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 9,80 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er gehe mit Blick auf Autozulieferer vorsichtig ins neue Jahr, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Anstieg der Autoproduktion könnte geringer ausfallen als teilweise erwartet, was auf der Stimmung der Anleger lasten könnte. Der Experte zieht die Aktien von Reifenherstellern denen von Autozulieferern vor. Schaeffler mache insgesamt Fortschritte beim Umbau, lobte der Experte. Das Ziel sei dennoch etwas gesunken wegen neuer Gewinnerwartungen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 13:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 00:15 / GMT

