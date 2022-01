Achim (ots) -Wer mag schon Kaltakquise? Ob telefonisch, auf Messen oder Veranstaltungen - Menschen, ohne Sie zu kennen, einfach ansprechen und sein Produkt oder seine Dienstleistung vorstellen, das mögen die wenigsten Selbstständigen und Unternehmer. Aber welche anderen Möglichkeiten gibt es noch, seine Lösungen an den Mann oder die Frau zu bringen?Die Autoren David Jacob Huber und Jana Jeske wissen, das geht auch einfacher und galanter als die direkte Konfrontation mit dem Portfolio. Ist Hardselling wirklich von gestern? Welche Methoden nutzen die Verkäufer des 21. Jahrhunderts?David Jacob Huber ist Verkäufer mit Leib und Seele. Nach vielen Jahren im Vertrieb und Key Account Management, ist er seit 10 Jahren Geschäftsführer eines Unternehmerverbandes und vernetzt in diesem Verband die Branchenvertreter mit Beauftragten aus Politik, Verwaltung und Zulieferindustrie. Hier hat der zertifizierte Changemanager schnell erkannt, dass Networking in allen Sparten des Vertriebs ein Schlüssel zum Erfolg ist - besonders, wenn es um hochwertige, erklärungsbedürftige Dienstleistungen und/oder Investitionsgüter geht.Jana Jeske hat langjährige Erfahrung als Personal- und Organisationsentwicklerin, ist zertifizierter Business-Coach und Mitgestalterin verschiedener Netzwerke. Sie begleitet mit Leidenschaft Menschen und Organisationen bei ihrer Weiterentwicklung. Seit Jahren ist die Unternehmerin aktiv in verschiedenen Netzwerken tätig. Hier hat auch sie immer wieder erfahren dürfen, wie Verkaufsprozesse ohne tatsächlichen Verkauf in Netzwerken funktionieren."Erfolgreicher Netzwerker zu sein, bedeutet nicht, viele Menschen zu kennen. Vielmehr geht es darum, mit unterschiedlichen Menschen gemeinsame Wege zu gehen." - so David Jacob Huber. "Zudem ziehen selbst langjährige Verkäufer die Netzwerkatmosphäre dem klassischen Verkaufsgespräch vor." - fügt Jana Jeske hinzu, die bereits viele Organisationen begleitete und in ihren Coachings auch die verborgenen Potentiale von Unternehmer*innen freilegen konnte, die sich selbst eher nicht als den geborenen Verkäufer sehen.In ihrem gemeinsamen Buch "Erfolgskurs Networking" das im Goldegg-Verlag erschien, zeigen die Autoren Huber und Jeske auf, wie verkaufen ohne zu verkaufen gelingt. Begleitet durch unterhaltsames Storytelling und Selbstcoaching zur eigenen Reflexion für mehr Erfolg im Vertrieb.Das Buch ist im Handel erhältlich (ISBN-Nummer 978-3-99060-285-0) oder direkt unter:http://www.erfolgskurs-networking.de/Pressekontakt:David Jacob Huber+49 (0) 1731823096http://www.erfolgskurs-networking.de/Original-Content von: David Jacob Huber, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160890/5113871