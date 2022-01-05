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WKN: 823212 ISIN: DE0008232125 Ticker-Symbol: LHA 
Xetra
05.01.22
09:53 Uhr
7,071 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
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1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
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7,0327,03310:08
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CONTINENTAL
CONTINENTAL AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CONTINENTAL AG97,48+0,23 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG7,071+0,30 %
EASYJET PLC7,338-0,84 %
RYANAIR HOLDINGS PLC16,520+0,27 %
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