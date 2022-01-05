BARCLAYS HEBT AMADEUS IT AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 70 (45) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 243 (233) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 78 (77) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT FERGUSON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 15000 (11200) PENCEBERENBERG HEBT OCADO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1990 (2065) PENCE JEFFERIES SENKT NESTLE AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 110 (118,50) CHFJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 175 (150) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT VOLVO B AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 210 (235) SEKUBS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 4,10 (4,50) EUR - 'NEUTRAL' UBS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 775 (760) PENCE - 'BUY'UBS SENKT ZIEL FÜR IAG PENCE AUF 220 (225) PENCE - 'BUY'UBS SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 17,10 (17,50) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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