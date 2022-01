Was war das für ein Tag gestern? Die Valneva-Aktie rauschte fast 23 Prozent in die Tiefe und durchschlug damit die 20-Euro-Marke quasi im freien Fall. Doch das ist noch nicht alles, denn heute geht die Talfahrt mit beinahe unverändertem Tempo weiter. Vorbörslich liegt Valneva schon wieder mehr als acht Prozent hinten! Das wäre bereits der dritte Tag in Folge mit massiven Kursverlusten.

Seit den Jahresschlusskursen hat Valneva damit mehr als acht Euro an Wert verloren. Aktuell kostet die Aktie nur noch etwas mehr als 16 Euro. Das entspricht einem Minus von 35 Prozent - in nur drei Tagen! Angesichts dieser dramatischen Entwicklung muss man sich schon fragen, ob die Börse hier auf ein schnelles ...

