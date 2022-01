"Das ist keine Vision oder eine Demo, sondern ein fertiges Produkt", sagte Technologie-Chef Jahmy Hindman an der Technikmesse CES in Las Vegas.Las Vegas - Der weltgrösste Landtechnikhersteller Deere & Company bringt noch in diesem Jahr einen vollautonomen Traktor auf den Markt. «Das ist keine Vision oder eine Demo, sondern ein fertiges Produkt», sagte Technologie-Chef Jahmy Hindman an der Technikmesse CES in Las Vegas. Im Sommer hatte der US-Konzern das Roboter-Startup Bear Flag Robotics übernommen, das auf die Automation von...

