DAX-Videoanalyse in Richtung Allzeithochs am 05.01.2022 möglich? Die Trenddynamik spricht dafür, aber eine Konsolidierung ist ebenso ein spannendes Szenario. Rund 150 Punkte Abstand zum Allzeithoch Der DAX-Start ins Jahr 2022 kann sich sehen lassen. Der Index springt weiter in Richtung Allzeithoch. Damit bleibt der Aufwärtstrend im DAX weiter intakt. Unser ...

